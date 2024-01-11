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Салахетдинов Хасян

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

1885

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ихсанов Салахетдин

Мать: Бадрия Ильяс Кызы

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Хасянов Абдулла

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Халифя

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Рождение ребёнка
20.08.1913

Дочь: Бедретдинова Халимя (Энимаем)

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
21.01.1920

Сын: Хасянов Хайдяр

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Хасянов Гаяр

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Алимя

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Алия

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Горьковскойобл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Адия

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Горьковскойобл
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Талия

Мать ребёнка: Бибихадича

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибихадича

Смерть
1954
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