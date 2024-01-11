Салахетдинов Хасян
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения1885
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1885
Отец: Ихсанов Салахетдин
Мать: Бадрия Ильяс Кызы
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Хасянов Абдулла
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Халифя
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл
Рождение ребёнка
20.08.1913
Дочь: Бедретдинова Халимя (Энимаем)
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
21.01.1920
Сын: Хасянов Хайдяр
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хасянов Гаяр
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Алимя
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Алия
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нажия
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Горьковскойобл
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Адия
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Горьковскойобл
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Талия
Мать ребёнка: Бибихадича
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибихадича
Смерть
1954