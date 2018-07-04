Черкайкина (Кох) Александра Андреевна
Место рожденияСССР, Алтайский край, д. АЛЕШИХА
Дата рождения23.08.1956
Дата смерти04.07.2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
СССР, Алтайский край, д. АЛЕШИХА
Бракосочетание
1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН П. ЧАРВАК
Рождение ребёнка
?.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2018