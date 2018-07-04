Черкайкина (Кох) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина (Кох) Александра Андреевна

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Место рождения

СССР, Алтайский край, д. АЛЕШИХА

Дата рождения

23.08.1956

Дата смерти

04.07.2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

СССР, Алтайский край, д. АЛЕШИХА
Бракосочетание
1974

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН П. ЧАРВАК
Рождение ребёнка
?.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
04.07.2018
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

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