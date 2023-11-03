Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Тагильцов Петр Захаров

Мать: Тагильцева Пелагея Матвеева

Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Кузнецов Петр Федорович

м. 19 ж. 17 поруч. по м. Павел Леонтьев Кондратов, Герасим Захаров Тагильцев, по невесте: Платон Адрианов Коробейников, Иван Павлов Кузнецов.
Рождение ребёнка
16.05.1900

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович

Рождение ребёнка
04.10.1901

Сын: Кузнецов Павел Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Кузнецов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович

Рождение ребёнка
27.02.1906

Сын: Кузнецов Василий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1908

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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