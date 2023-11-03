Кузнецова (Тагильцева) Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
02.02.1898
м. 19 ж. 17 поруч. по м. Павел Леонтьев Кондратов, Герасим Захаров Тагильцев, по невесте: Платон Адрианов Коробейников, Иван Павлов Кузнецов.
Рождение ребёнка
16.05.1900
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович
Рождение ребёнка
04.10.1901
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1903
Сын: Кузнецов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1906
Сын: Кузнецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1908
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Федорович
Смерть
Неизвестно