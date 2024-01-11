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Кадыров Накип Кадырович

Место рождения

д.Уют Сабинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдулкадыйр Ахматгалим Улы

Мать: Саида

д.Уют Сабинского р-на РТ
Военная награда
Неизвестно
Кадыров Накип Дата рождения _._.1926 Место рождения Татарская АССР, Сабинский р-н, д. Тюбяк Место призыва Сабинский РВК, Татарская АССР, Сабинский р-н Выбытие из воинской части 05.02.1944 Куда выбыл Арский РВК Дата призыва 05.02.1944 Источник информации ВК Татарской АССР
Кадыров Накип (нахип) Кадырович. Орден Отечественной войны II степени _._.1926 Татарская АССР, Сабинский р-н. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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