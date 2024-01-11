Кадыров Накип Кадырович
Место рожденияд.Уют Сабинского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габдулкадыйр Ахматгалим Улы
Мать: Саида
д.Уют Сабинского р-на РТ
Военная награда
Неизвестно
Кадыров Накип Дата рождения _._.1926 Место рождения Татарская АССР, Сабинский р-н, д. Тюбяк Место призыва Сабинский РВК, Татарская АССР, Сабинский р-н Выбытие из воинской части 05.02.1944 Куда выбыл Арский РВК Дата призыва 05.02.1944 Источник информации ВК Татарской АССР
Кадыров Накип (нахип) Кадырович. Орден Отечественной войны II степени _._.1926 Татарская АССР, Сабинский р-н. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно