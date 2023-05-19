Федор Антонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1893
Жена: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Афанасьевская церковь 27.12.1893 Чермы Василий Федорович Чермы отец крестьянин Федор Антонович мать жена Екатерина Алексеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Липяги крестьянская дочь На... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1900
Сын: Григорий Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Афанасьевская церковь 14.04.1900 Чермы, мать жена Екатерина Алексеевна Чермы, отец крестьянин Федор Антонович Чермы крестьянская девица Надежда Антоновна Чермы крестьянин Константин Иванович https... Показать все
Смерть
После 1900 ст.