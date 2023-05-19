Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Антонович

Федор Антонович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1877 ст.

Дата смерти

После 1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1893

Жена: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.12.1893 ст.

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.12.1893 Чермы Василий Федорович Чермы отец крестьянин Федор Антонович мать жена Екатерина Алексеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Липяги крестьянская дочь На... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1900

Сын: Григорий Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.04.1900 Чермы, мать жена Екатерина Алексеевна Чермы, отец крестьянин Федор Антонович Чермы крестьянская девица Надежда Антоновна Чермы крестьянин Константин Иванович https... Показать все
Смерть
После 1900 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close