Швецова Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова - Скрипинская Галина

Отец ребёнка: Швецов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Владимир

Отец ребёнка: Швецов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Петр

Смерть
Неизвестно
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