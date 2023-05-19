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Попов Владимир Михайлович

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

10.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1888

Отец: Попов Михаил Алексеевич

Мать: Попова Александра Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Попова Мария Евграфовна

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Попова Галина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Попов Георгий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.06.1914

Сын: Попов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1919

Сын: Попов Герман Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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