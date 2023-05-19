Попов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1888
Бракосочетание
17.02.1910
Жена: Попова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Попова Галина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1912
Сын: Попов Георгий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1914
Сын: Попов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1919
Сын: Попов Герман Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно