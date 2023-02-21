Погуляев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погуляев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1992

Отец: Погуляев Александр Иванович

Мать: Тараненко Елена Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.08.2014

Дочь: Тараненко Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.2019

Дочь: Тараненко Полина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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