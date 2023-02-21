Погуляев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1992
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1992
Рождение ребёнка
01.08.2014
Дочь: Тараненко Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.2019
Дочь: Тараненко Полина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности