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Ратушняк Александер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1981

Сын: Ратушняк Артём Александрович

Мать ребёнка: Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.1985

Сын: Ратушняк Сергей Александрович

Мать ребёнка: Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
07.12.1992

Сын: Ратушняк Александер Александрович

Мать ребёнка: Наталья Владимировна

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