Ратушняк Александер
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1981
Сын: Ратушняк Артём Александрович
Мать ребёнка: Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
05.01.1985
Сын: Ратушняк Сергей Александрович
Мать ребёнка: Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
07.12.1992
Сын: Ратушняк Александер Александрович
Мать ребёнка: Наталья Владимировна