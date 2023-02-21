Алферов Самуил Евдокимович
Место рожденияОбоянский уезд Курской губернии
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Обоянский уезд Курской губернии
Место жительства
1853
Переселение в Тобольскую губернию Тарский округ Нижне-Колосовскую волость д.Талбакуль
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алферов Кузьма Самойлович
Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
С 1890 по 1891
Сын: Алферов Дмитрий Самойлович
Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Алферов Зиновий Самойлович
Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Алферов Афанасий Самойлович
Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Алферов Степан Самойлович
Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Алферов Максим Самойлович
Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна
Омская область, Новозаимский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно