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Алферов Самуил Евдокимович

Место рождения

Обоянский уезд Курской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Обоянский уезд Курской губернии
Место жительства
1853
Переселение в Тобольскую губернию Тарский округ Нижне-Колосовскую волость д.Талбакуль
Рождение ребёнка
1879

Сын: Алферов Кузьма Самойлович

Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
С 1890 по 1891

Сын: Алферов Дмитрий Самойлович

Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Алферов Зиновий Самойлович

Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Алферов Афанасий Самойлович

Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Алферов Степан Самойлович

Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна

Талбакуль, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Алферов Максим Самойлович

Мать ребёнка: Алферова Анна Семеновна

Омская область, Новозаимский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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