Knudson (Michaelson) Sarah A
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1892
Дата смерти?.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Knudson Milford
Отец ребёнка: Knudson Osmund
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Knudson Bertha
Отец ребёнка: Knudson Osmund
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Knudson Shirley
Отец ребёнка: Knudson Osmund
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Knudson Osmund
Бракосочетание
20.12.1911
Муж: Knudson Osmund
Рождение ребёнка
13.11.1912
Дочь: Malmin (Knudson) Esther Sylvina
Отец ребёнка: Knudson Osmund
Рождение ребёнка
28.08.1920
Сын: Knudson Orville S
Отец ребёнка: Knudson Osmund
Смерть
?.12.1986