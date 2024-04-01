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Knudson (Michaelson) Sarah A

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1892

Дата смерти

?.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1892

Отец: Michelson Amos Amund Severin

Мать: Michelson (Johnson (Jansdatter)) Ingeborg Asseline

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Knudson Milford

Отец ребёнка: Knudson Osmund

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Knudson Bertha

Отец ребёнка: Knudson Osmund

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Knudson Shirley

Отец ребёнка: Knudson Osmund

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Knudson Osmund

Бракосочетание
20.12.1911

Муж: Knudson Osmund

Рождение ребёнка
13.11.1912

Дочь: Malmin (Knudson) Esther Sylvina

Отец ребёнка: Knudson Osmund

Рождение ребёнка
28.08.1920

Сын: Knudson Orville S

Отец ребёнка: Knudson Osmund

Смерть
?.12.1986

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