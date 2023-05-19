Медынцев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедынцев Василий Алексеевич

Медынцев Василий Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.06.1818

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1818

Отец: Медынцев Алексей Семёнович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.02.1840

Жена: Медынцева Прасковья Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Прасковья Ильинична Медынцева (Лазарева)
Рождение ребёнка
28.11.1840

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.1841

Сын: Медынцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.10.1842

Сын: Медынцев, I Илья Васильевич

Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1857

Сын: Медынцев, Ii Илья Васильевич

Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля
Смерть
1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close