Медынцев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1818
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1818
Отец: Медынцев Алексей Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1840
Супруг(-а): Прасковья Ильинична Медынцева (Лазарева)
Рождение ребёнка
28.11.1840
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
08.11.1841
Сын: Медынцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
17.10.1842
Сын: Медынцев, I Илья Васильевич
Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Медынцев, Ii Илья Васильевич
Мать ребёнка: Медынцева Прасковья Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля
Смерть
1870