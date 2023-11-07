Черткова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерткова Елена Сергеевна

Черткова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Чертков Геннадий Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Чертков Геннадий Аверьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков Геннадий Аверьянович

Смерть
Неизвестно
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