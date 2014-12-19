(Федотова) Тамара Семеновна
Место рождения
Дата рождения25.12.1952
Дата смерти19.12.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1952
Отец: Федотов Семен Семенович
Мать: Федосия Константиновна
Рождение ребёнка
20.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2014