(Федотова) Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федотова) Тамара Семеновна

Место рождения

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.12.1952

Дата смерти

19.12.2014

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1952

Отец: Федотов Семен Семенович

Мать: Федосия Константиновна

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2014
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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