Макарова (Барсукова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Барсукова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Макарова Галина Павловна

Отец ребёнка: Макаров Павел Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Вера Павловна

Отец ребёнка: Макаров Павел Егорович (Георгиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Павел Егорович (Георгиевич)

Смерть
Неизвестно
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