Кокорев Андрей Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Кустова (Кокорева) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Нартова (Дурова) Мария Сергеевна
Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Первая мировая война
Похороны
Неизвестно