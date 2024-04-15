Кокорев Андрей Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Андрей Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кокорев Леон Леонтьев

Мать: (Кокорева) Параскева Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кокорева) Мария Сергеева

Развод
Неизвестно

Жена: Нартова (Дурова) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нартова (Дурова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Кустова (Кокорева) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Нартова (Дурова) Мария Сергеевна

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Первая мировая война
Похороны
Неизвестно

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