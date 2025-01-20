Агафья Алексеевна
женский, родилась Неизвестно, Белоруссия
умерла Неизвестно
ОтецАлексейНеизвестно г.р.
Дети
Гоморова (Рябинок) Самкледа19.01.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: Гоморова (Рябинок) Самкледа
Отец ребёнка: Рябинков (Ребинковы) Семен Семенович
Белоруссия, д. Кибирщина Костюковского района Могилёвской области
Смерть
Неизвестно