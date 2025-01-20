Агафья Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Алексеевна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась Неизвестно, Белоруссия

умерла Неизвестно

Отец
АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Гоморова (Рябинок) Самкледа19.01.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Белоруссия

Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: Гоморова (Рябинок) Самкледа

Отец ребёнка: Рябинков (Ребинковы) Семен Семенович

Белоруссия, д. Кибирщина Костюковского района Могилёвской области

Смерть
Неизвестно

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