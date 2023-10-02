Романова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1923

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1959

Сын: Романов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Романов Сергей Николавеич

Рождение ребёнка
19.01.1961

Дочь: Михайлова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Романов Сергей Николавеич

Рождение ребёнка
22.11.1964

Дочь: Макарова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Романов Сергей Николавеич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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