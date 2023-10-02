Романова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1923
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1959
Сын: Романов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Романов Сергей Николавеич
Рождение ребёнка
19.01.1961
Дочь: Михайлова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей Николавеич
Рождение ребёнка
22.11.1964
Дочь: Макарова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей Николавеич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно