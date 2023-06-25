Белов Пётр Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Пётр Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 15.02.1943
Гуторова, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Смерть
15.02.1943
Гуторова, Сущевская волость, Духовщинский уезд
расстрелян немцами и сожжен