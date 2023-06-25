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Белов Пётр Гурьевич
Белов Пётр Гурьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
15.02.1943
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SF
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 15.02.1943
Гуторова
, Сущевская волость, Духовщинский уезд
Смерть
15.02.1943
Гуторова
, Сущевская волость, Духовщинский уезд
расстрелян немцами и сожжен
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