Борисов Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Петр Иванович

Мать: Борисова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
17.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1972

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
13.12.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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