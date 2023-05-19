Борисов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1972
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.12.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно