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Павлов Владимир Валерианович

Место рождения

село Бельтырское Республика Хакассия

Дата рождения

09.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1956

Отец: Павлов Валерий Сергеевич

Мать: Павлова Нина Матвеевна

село Бельтырское Республика Хакассия
Рождение ребёнка
01.04.1983

Сын: Павлов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Ирина Олеговна

г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Бракосочетание
03.07.1983

Жена: Павлова Ирина Олеговна

г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.10.1984

Сын: Павлов Константин Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Ирина Олеговна

г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
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