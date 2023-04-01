Павлов Владимир Валерианович
Место рождениясело Бельтырское Республика Хакассия
Дата рождения09.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1956
Отец: Павлов Валерий Сергеевич
Мать: Павлова Нина Матвеевна
село Бельтырское Республика Хакассия
Рождение ребёнка
01.04.1983
Мать ребёнка: Павлова Ирина Олеговна
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Бракосочетание
03.07.1983
Жена: Павлова Ирина Олеговна
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.10.1984
Сын: Павлов Константин Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Ирина Олеговна
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан