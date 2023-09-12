Волченкова Матрона Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волченкова Матрона Дормидонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дормидонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1900

Дочь: Сопова Ольга

Отец ребёнка: Волченков Григорий Павлович

Речица, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Похозяйственная книга за 1961-1963 г хутор Угольное Нижнежерновского с/совета Новодеревеньковского р-на (Фонд Р-2826, опись 2, дело 83, стр 83)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волченков Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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