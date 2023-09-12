Волченкова Матрона Дормидонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Дормидонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1900
Дочь: Сопова Ольга
Отец ребёнка: Волченков Григорий Павлович
Речица, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Похозяйственная книга за 1961-1963 г хутор Угольное Нижнежерновского с/совета Новодеревеньковского р-на (Фонд Р-2826, опись 2, дело 83, стр 83)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно