Гундяева (Королева) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1897
Дата смерти16.05.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1897
Отец: Королев Петр Лукоянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1926
Дочь: Гундяева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Гундяев Михаил Павлович
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.05.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния