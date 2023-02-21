Гундяева (Королева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундяева (Королева) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1897

Дата смерти

16.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1897

Отец: Королев Петр Лукоянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1926

Дочь: Гундяева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Гундяев Михаил Павлович

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.05.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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