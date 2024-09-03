Пичкалева (Лехтина) Мария Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Лехтина) Мария Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1891

Сын: Пичкалев Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.1893

Сын: Пичкалев Кузьма Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1895

Сын: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1896

Сын: Пичкалев Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1898

Сын: Пичкалев Кирилл Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: (Пичкалева) Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1901

Сын: Пичкалев Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Пичкалев Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
07.12.1910

Дочь: (Пичкалев) Мелания Терентьевна

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: (Пичкалев) Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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