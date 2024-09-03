Пичкалева (Лехтина) Мария Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Пичкалев Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Сын: Пичкалев Кузьма Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Сын: Пичкалев Афанасий Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Сын: Пичкалев Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Сын: Пичкалев Кирилл Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Дочь: (Пичкалева) Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Сын: Пичкалев Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Сын: Пичкалев Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Дочь: (Пичкалев) Мелания Терентьевна
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович
Дочь: (Пичкалев) Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Пичкалев Терентий Михайлович