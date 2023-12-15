Важник Зеновь Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Важник Тарасий Прокопович
Мать: Арина Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Важник Амельян Зиновьевич
Мать ребёнка: Хвилипа Степановна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Хвилипа Степановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марина Зеновьевна
Мать ребёнка: Хвилипа Степановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ева Зиновьевна
Мать ребёнка: Хвилипа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвилипа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвилипа Степановна
Смерть
1870