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Важник Зеновь Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Важник Тарасий Прокопович

Мать: Арина Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Важник Амельян Зиновьевич

Мать ребёнка: Хвилипа Степановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Важник Федор Зеновьевич

Мать ребёнка: Хвилипа Степановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марина Зеновьевна

Мать ребёнка: Хвилипа Степановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ева Зиновьевна

Мать ребёнка: Хвилипа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвилипа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвилипа Степановна

Смерть
1870
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