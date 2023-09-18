Клюев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1984
Дочь: Меркиянова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Клюева Инна Михайловна
Рождение ребёнка
03.02.1990
Дочь: Брилья Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Клюева Инна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Инна Михайловна