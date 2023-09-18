Клюев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1984

Дочь: Меркиянова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Клюева Инна Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1990

Дочь: Брилья Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Клюева Инна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Инна Михайловна

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