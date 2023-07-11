Сахарова (Кострова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Кострова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
01.12.1876

Сын: Сахаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сахаров Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
15.06.1880

Сын: Сахаров Иона Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Сахаров Федор Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
24.02.1884

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
17.05.1886

Дочь: Александдра Ивановна

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
05.07.1887

Дочь: Олга Ивановна

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Сахаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Сахаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич

Рождение
1958

Отец: Петр Ефимович

Мать: Марфа Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Займище Малое, Семеновская волость, Кинешемский уезд
д. Займище Кинешемского уезда
Смерть
Неизвестно