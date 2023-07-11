Сахарова (Кострова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1876
Муж: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
01.12.1876
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
15.06.1880
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
03.07.1882
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
24.02.1884
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
17.05.1886
Дочь: Александдра Ивановна
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
05.07.1887
Дочь: Олга Ивановна
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
28.10.1889
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение ребёнка
21.08.1893
Отец ребёнка: Сахаров Иван Никитич
Рождение
1958
Отец: Петр Ефимович
Мать: Марфа Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Займище Малое, Семеновская волость, Кинешемский уезд
д. Займище Кинешемского уезда
Смерть
Неизвестно