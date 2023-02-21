Пилипенко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Отец: Пилипенко Григорий
Мать: Пилипенко Анна
Рождение ребёнка
22.05.1975
Дочь: Сиренко Екатерина
Мать ребёнка: Ким Людмила
Рождение ребёнка
14.08.1980
Сын: Пилипенко Александр
Мать ребёнка: Ким Людмила
Рождение ребёнка
07.12.1988
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Бикмаева Татьяна
Рождение ребёнка
13.12.1990
Сын: Бикмаев Александр
Мать ребёнка: Бикмаева Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бикмаева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Ким Людмила