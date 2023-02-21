Пилипенко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: Пилипенко Григорий

Мать: Пилипенко Анна

Рождение ребёнка
22.05.1975

Дочь: Сиренко Екатерина

Мать ребёнка: Ким Людмила

Рождение ребёнка
14.08.1980

Сын: Пилипенко Александр

Мать ребёнка: Ким Людмила

Рождение ребёнка
07.12.1988

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Бикмаева Татьяна

Рождение ребёнка
13.12.1990

Сын: Бикмаев Александр

Мать ребёнка: Бикмаева Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бикмаева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Ким Людмила

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