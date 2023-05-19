Прасолов Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолов Михаил Владимирович

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.

Отец: Прасолов Владимир Трофимов

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.09.1913 ст.

Жена: Прасолова Наталия Михайлова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.

Дочь: Агапия Михайлова

Мать ребёнка: Прасолова Наталия Михайлова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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