Прасолов Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.
Отец: Прасолов Владимир Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1913 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1915 ст.
Дочь: Агапия Михайлова
Мать ребёнка: Прасолова Наталия Михайлова
Смерть
Неизвестно