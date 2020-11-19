Сысоев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1936
Дата смерти19.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
12.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сысоева Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Вера Алексеевна
Смерть
19.11.2020