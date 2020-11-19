Сысоев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1936

Дата смерти

19.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
12.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сысоева Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Вера Алексеевна

Смерть
19.11.2020
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