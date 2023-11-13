Варламова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарламова Дарья

Варламова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Федорова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Варламов Савелий

Рождение ребёнка
1899

Сын: Варламов Федот Савельевич

Отец ребёнка: Варламов Савелий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Варламова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Варламов Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Савелий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close