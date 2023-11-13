Варламова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Федорова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Варламов Савелий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Варламов Федот Савельевич
Отец ребёнка: Варламов Савелий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Варламова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Варламов Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варламов Савелий
Смерть
Неизвестно