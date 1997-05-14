Романов Данил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Данил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1997

Отец: не указан

Мать: Романова Жанна Борисовна

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