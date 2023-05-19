Петрова (Осипова) Ольга Осиповна
Место рождения
Дата рождения13.07.1885
Дата смертиМежду 1953 и 1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1885
Отец: Осип Савельевич
Мать: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1906
Дочь: Синёва Мария Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Фёдорова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Зайцева Александра Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1927
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1953 и 1954