Петрова (Осипова) Ольга Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Осипова) Ольга Осиповна

Место рождения

Малая Ерыкла, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

13.07.1885

Дата смерти

Между 1953 и 1954

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1885

Отец: Осип Савельевич

Мать: Меланья Ивановна

Малая Ерыкла, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.07.1906

Дочь: Синёва Мария Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Фёдорова Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Зайцева Александра Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.09.1927

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Петрович

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Александр Петрович

Смерть
Между 1953 и 1954
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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