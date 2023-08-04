Инешина (Шишмарева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инешина (Шишмарева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1891

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1891

Отец: Шишмарев Иван Михайлович

Мать: Шишмарева Наталья Андреевна

Бракосочетание
29.01.1917

Муж: Инешин Михаил Львович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.05.1918

Дочь: Яковлева Валерия Михайловна

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Инешин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Инешин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инешин Лев Михайлович

Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович

Смерть
1956
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