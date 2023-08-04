Инешина (Шишмарева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1891
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1891
Бракосочетание
29.01.1917
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.05.1918
Дочь: Яковлева Валерия Михайловна
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Инешин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Инешин Михаил Львович
Смерть
1956