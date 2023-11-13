Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Михаил Феодорович
Мать: Алексадра Прохоровна
Рождение ребёнка
24.09.1874
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинья Симеоновна
Рождение ребёнка
19.02.1877
Дочь: Евдокея Васильевна
Мать ребёнка: Устинья Симеоновна
Рождение ребёнка
15.09.1879
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинья Симеоновна
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Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Устинья Симеоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Симеоновна
Смерть
Неизвестно