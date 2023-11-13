Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1877 г.р.
Скрыто настройками приватности
1884 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Михаил Феодорович

Мать: Алексадра Прохоровна

Рождение ребёнка
24.09.1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Симеоновна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1877

Дочь: Евдокея Васильевна

Мать ребёнка: Устинья Симеоновна

Рождение ребёнка
15.09.1879

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Симеоновна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Устинья Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Симеоновна

Смерть
Неизвестно
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