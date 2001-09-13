Приходько Николай Логвинович
Место рождениясело Орехово Даниловский район Волгоградская область
Дата рождения27.11.1914
Дата смерти13.09.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
село Орехово Даниловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1947
Сын: Приходько Александр Николаевич
Мать ребёнка: Иваненко Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2001
Каменночерновский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область