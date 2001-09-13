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Приходько Николай Логвинович

Место рождения

село Орехово Даниловский район Волгоградская область

Дата рождения

27.11.1914

Дата смерти

13.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914

Отец: Приходько Логвин Максимович

Мать: Алещенко Евдокия Ивановна

село Орехово Даниловский район Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Приходько Александр Николаевич

Мать ребёнка: Иваненко Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваненко Анастасия Ивановна

Смерть
13.09.2001
Каменночерновский, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
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