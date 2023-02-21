Перфильева (Дехтерева) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Дехтерев Григорий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Перфильев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Перфильев Алексей Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Афанасия Нелюбина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно