Перфильева (Дехтерева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Дехтерева) Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Дехтерев Григорий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Перфильев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Перфильев Алексей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Афанасия Нелюбина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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