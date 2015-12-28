Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Кызыл-Суу

Дата рождения

09.07.1936

Дата смерти

28.12.2015

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1936

Отец: Захаров Григорий Алексеевич

Мать: Захарова (Киселева) Евдокия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гармашов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гармашов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
06.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гармашов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
14.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гармашов Владимир Федорович

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
Смерть
28.12.2015
Мощеное, Яковлевский, Белгородская область

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