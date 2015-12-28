Гармашова (Захарова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1936
Дата смерти28.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1957
Рождение ребёнка
06.03.1960
Рождение ребёнка
14.10.1971
Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
Смерть
28.12.2015
Мощеное, Яковлевский, Белгородская область