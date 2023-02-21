Головина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1979
Рождение ребёнка
03.11.1998
Дочь: Селиванова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
19.11.2010
Дочь: Головина Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно