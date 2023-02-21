Головина Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1979

Отец: Сазонов Александр Валентинович

Мать: Сазонова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1998

Дочь: Селиванова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
19.11.2010

Дочь: Головина Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Головин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Алексей Александрович

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