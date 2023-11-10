Десятков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДесятков Сергей Иванович

Десятков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.2011

Сын: Десятков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десяткова Екатерина Анатальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десяткова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Десяткова Екатерина Анатальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close