Десятков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.2011
Сын: Десятков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Десяткова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Десяткова Екатерина Анатальевна