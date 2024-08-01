Шулепова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Шулепов Трефил
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шулепов Осип
Отец ребёнка: Шулепов Иван
Смерть
Неизвестно