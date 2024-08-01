Шулепова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1746 г.р.

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ФБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Шулепов Трефил

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шулепов Осип

Отец ребёнка: Шулепов Иван

Смерть
Неизвестно

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