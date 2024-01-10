Хасанова (Хасанова) Махфия
Место рожденияРоссия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Зубаирова Шафига Бахтегараевна
Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хасанов Файзрахман
Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
29.11.1928
Дочь: Мухаметшина Мадхия
Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
20.10.1931
Сын: Хасанов Зиннатулла
Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы