Хасанова (Хасанова) Махфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова (Хасанова) Махфия

Место рождения

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1923 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Зубаирова Шафига Бахтегараевна

Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хасанов Файзрахман

Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
29.11.1928

Дочь: Мухаметшина Мадхия

Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
20.10.1931

Сын: Хасанов Зиннатулла

Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Бахтегарай

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
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