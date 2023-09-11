Козлов Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1985

Отец: Козлов Сергей Кондратьевич

Мать: Козлова Лилия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.05.2016

Сын: Козлов Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
26.02.2018

Сын: Козлов Ярослав Константинович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
10.02.2020

Сын: Козлов Данила Константинович

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анастасия Александровна

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