Козлов Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1985
Рождение ребёнка
15.05.2016
Сын: Козлов Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
26.02.2018
Сын: Козлов Ярослав Константинович
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
10.02.2020
Сын: Козлов Данила Константинович
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно