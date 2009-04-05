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Виниченко Ярослав Артемович
Виниченко Ярослав Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Виниченко Артем Евгеньевич
1982 г.р.
Мать
Виниченко Екатерина Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2009
Отец:
Виниченко Артем Евгеньевич
Мать:
Виниченко Екатерина Сергеевна
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