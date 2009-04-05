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Виниченко Ярослав Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2009

Отец: Виниченко Артем Евгеньевич

Мать: Виниченко Екатерина Сергеевна