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Суботин Фокей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Суботин Александр Матвеевич

Мать: Суботина Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Васса

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861

Сын: Субботин Александр Фокеевич

Мать ребёнка: Суботина Васса

Рождение ребёнка
1874

Сын: Субботин ? Фокеевич

Мать ребёнка: Суботина Васса

Рождение ребёнка
1878

Сын: Субботин Стефан Фокеевич

Мать ребёнка: Суботина Васса

Смерть
После 1860

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