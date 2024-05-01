Суботин Фокей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Суботин Александр Матвеевич
Мать: Суботина Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Васса
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Субботин Александр Фокеевич
Мать ребёнка: Суботина Васса
Рождение ребёнка
1874
Сын: Субботин ? Фокеевич
Мать ребёнка: Суботина Васса
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Суботина Васса
Смерть
После 1860