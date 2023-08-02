Мамсурова (Кантемирова) Фатима Муратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсиева Тамара Бимболатовна
Отец ребёнка: Мамсуров Бимболат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Бимболат
Смерть
1999
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край