Насадович Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1991
Дочь: Грачева Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Насадович Светлана Александровна
Рождение ребёнка
19.12.1999
Сын: Насадович Даниил Андреевич
Мать ребёнка: Насадович Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно