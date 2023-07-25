Насадович Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насадович Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1991

Дочь: Грачева Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Насадович Светлана Александровна

Рождение ребёнка
19.12.1999

Сын: Насадович Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Насадович Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насадович Светлана Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Насадович Светлана Александровна

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