Родин Иван Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Иван Лукьянович

Место рождения

Сельцо, Волочковская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

18.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Волочковская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
18.08.2018
Москва, город федерального значения Москва
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