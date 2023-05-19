Якушенко (Михасева) Домна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.01.1905
Дата смерти26.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1940
Дочь: Старовойтова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иосифович
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
26.08.1989
Крючково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область