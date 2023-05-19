Якушенко (Михасева) Домна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушенко (Михасева) Домна Кузьминична

Якушенко (Михасева) Домна Кузьминична

Место рождения

Мещеки, Стайковская волость, Городокский уезд

Дата рождения

07.01.1905

Дата смерти

26.08.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещеки, Стайковская волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1940

Дочь: Старовойтова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иосифович

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
26.08.1989
Крючково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область