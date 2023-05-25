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Марфа Михайлова
Марфа Михайлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1767
Пол
Женский
Отец
Михаил Ларионов
1721 г.р.
Мать
Марья Семенова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Михаил Ларионов
Мать:
Марья Семенова
Смерть
1767
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