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Марфа Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Ларионов

Мать: Марья Семенова

Смерть
1767